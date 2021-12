Il Covid prende campo: altri 123 decessi e aumentano ancora ricoveri e terapie intensive

globalist

16 Dicembre 2021

La situazione sta purtroppo peggiorando e di questo passo c’è il rischio che molti piani vadano a monte e che le tanto sospirate feste siano messe a rischio.

In Italia ci sono 26.109 nuovi casi di coronavirus a fronte di 718.281 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 23.195 con 634.638). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 123 decessi (contro i 129 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 135.301. In terapia intensiva sono ricoverati 917 pazienti (+47) mentre i guariti sono 13.704. Tasso di positività al 3,6%.

I numeri della pandemia

I guariti odierni sono 13.704. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 317.930, 12.277 in più rispetto a mercoledì. Il tasso di positività è al 3,6%, stabile rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 917 persone, 47 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri sono invece 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.338, cioè 29 in più rispetto a ieri.