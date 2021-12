Il governo sta valutando un prolungamento dello stato di emergenza per altri 2-3 mesi

globalist

13 Dicembre 2021

Si va verso il prolungamento dello stato di emergenza per 2 o 3 mesi: tecnicamente, il regime speciale creato per contrastare la pandemia scade il 31 dicembre 2021, ma è prorogabile e l’attuale andamento dei contagi, per fortuna basso rispetto alla media europea ma comunque in salita sta facendo considerare la questione al governo.

Lo stato di emergenza è stato istituito dalla legge varata dal governo Conte 2, ed è prorogabile fino al 31 gennaio 2022. Per andare oltre sarebbe necessaria una nuova legge.

Prosegue nel mentre la campagna vaccinale: l’Istituto superiore di sanità ha raccomandato anche alle donne in gravidanza, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario, di effettuare la terza dose. L’Iss raccomanda inoltre una dose di vaccino mRNA come richiamo alle donne che allattano, senza alcuna necessità di interrompere l’allattamento.