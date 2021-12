Dopo la prigionia in Egitto Zaki deve sorbirsi anche il veleno di chi lo critica perché non parla italiano

globalist

13 Dicembre 2021

Di gente stupida e cattiva il web è ricolmo, e l’ultima puntata di Che Tempo che Fa lo ha dimostrato: il programma di Fabio Fazio ha ospitato in collegamento Patrick Zaki, in una commovente intervista con lo studente dell’Università di Bologna tenuto in carcere in Egitto per quasi due anni e diventato centro di un nodo diplomatico tra i due paesi, con la società civile che ne chiedeva a gran voce la liberazione da un lato e l’Egitto che prendeva platealmente in giro l’Italia dall’altro, rimandando continuamente l’udienza di Zaki.

Una storia che non è ancora finita – il prossimo 1 febbraio si terrà finalmente l’udienza del processo, che Zaki seguirà dall’Italia – ma sicuramente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sollievo però rovinato da quella gente che proprio non riesce a non esprimere la sua velenosa opinione.

Alcuni utenti social infatti hanno pensato bene di insultare Zaki perché non parla bene l’italiano. Dimenticando che Zaky non è italiano e che ha vissuto in Italia solo sei mesi prima di finire in carcere in Egitto. Sarebbe curioso vedere se questi luminari sarebbero in grado di imparare una nuova lingua in sei mesi (o di reggere due anni di carcere in Egitto e continuare a sorridere).

Quindi #zaki non parla mezza parola d'italiano, è nato in Egitto, è stato arrestato in Egitto, e l'Italia è stata in prima linea per la sua scarcerazione perché stava frequentando un master a Bologna? Mi dite cosa mi sfugge? Esiste un senso? — Maria Natale DissidentePerSempre (@DissidentePer) December 9, 2021

Ma Zaki studia a Bologna e nn parla italiano ? — Re Nero (@deangelis692_de) December 13, 2021

Guardando Patrick Zaki ospite in esterna da Fabio Fazio, ho appena scoperto che non parla italiano. Cioè il famoso studente universitario di Bologna al quale abbiamo regalato la Cittadinanza Italiana, non parla italiano? — Zanetti (@ZanettiGilyNala) December 12, 2021