Record di Green pass scaricati in un solo giorno: 1,4 milioni di certificati solo il 9 dicembre

globalist

10 Dicembre 2021

La campagna di vaccinazione in Italia procede spedita e lo si può vedere non soltanto dal tasso di vaccinazione con una sola dose che sfiora il 90%, ma anche dal numero di Certificati scaricati dalla popolazione.

Nuovo record per i Green pass scaricati in Italia: nella giornata del 9 dicembre – si legge sulla piattaforma del governo sui certificati verdi – ne sono stati scaricati oltre 1,4 milioni (il numero preciso è 1.478.493). In totale le certificazioni emesse finora sono 148.424.672.

La maggioranza dei pass – 920.169 – sono stati scaricati dopo tampone negativo, mentre 545.972 sono quelli legati all’avvenuta vaccinazione, e 12.352 alla guarigione.

Sono 100.629.050 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, il 95,6% del totale di quelle consegnate pari finora a 105.218.059 (nel dettaglio 74.105.301 Pfizer/BioNtech, 17.724.549 Moderna, 11.544.619 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.590 Janssen).

È quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alla mattina del 10 dicembre.

In particolare, sono state somministrate 10.345.598 dosi addizionali/richiamo (booster) al 50,35% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.

Le persone che hanno avuto almeno una prima dose sono 47.540.726, l’88,02% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.869.401, pari all’84,93% della popolazione over 12.

I guariti in totale sono 366.058, lo 0,68% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. In totale la somma di chi ha avuto almeno una dose e di chi è guarito da almeno sei mesi è pari a 47.906.784, ossia l’88,70% della popolazione over 12.