Palù (Aifa): "L'Ema prenderà una decisione a fine mese sulla vaccinazione ai bambini"

Il presidente di Aifa Giorgio Palù è intervenuto in una punto stampa dedicato al Covid organizzato dal governatore Luca Zaia alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia) dicendo. "L'Ema prenderà una decisione a fine mese sulla vaccinazione ai bambini. Noi seguiremo quanto deciderà l'Ema".

"Bisogna sfatare però un mito che pare ormai un feticcio - ha poi proseguito - La terza dose esiste da quando abbiamo praticato la vaccinologia come scienza".

Ripensare il Green pass

Palù è poi intervenuto sulla terza dose: "Prima di arrivare al lockdown dovremmo vaccinare chi non si è vaccinato e questo è il compito principale della politica, poi dovremo favorire la terza dose e ripensare il green pass, che bisognerebbe commutare con il certificato vaccinale, in chiave di una riduzione della durata per chi ha fatto la seconda dose ma sarà decisione del Cts quindi non posso anticipare nulla".