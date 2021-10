Sempre più violenti tra i no green pass: a Milano aggredita la troupe del Tg5

admpumiddle

I soliti fanatici ed esaltati violenti, convinti che tutto il mondo complotto contro di loro e che vorrebbero cancellare i giornalisti, soprattutto quelli che non chinano il capo di fronte a menzogne e fake news.

Non solo insulti ai cronisti: al corteo No Green pass di Milano il giornalista del Tg5 Enrico Fedocci con la sua troupe è stato circondato da alcuni manifestanti all'altezza di corso Buenos Aires.

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti ha parlato di "aggressione" e "minacce" in una lettera al questore Giuseppe Petronzi in cui ha chiesto attenzione.

"La libertà di manifestazione, e financo il diritto di critica verso i cronisti - ha sottolineato - , non possono tollerare esplosioni di violenza organizzata e mirata contro professionisti che stanno svolgendo il proprio lavoro in pubblico, senza alcuna difesa da aggressori e malintenzionati". Da qui la richiesta "di elevare il livello di attenzione contro gli agitatori di piazza, di individuare i responsabili dei gravi episodi e di garantire per il futuro condizioni adeguate per la tutela dei colleghi portatori del diritto dovere di informare la cittadinanza".

