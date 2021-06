Chi era Camilla Canepa, la 18enne morta dopo aver ricevuto AstraZeneca?

admpumiddle

Una vita spezzata troppo presto per una leggerezza per cui si dovranno accertare le responsabilità e fare chiarezza.

Camilla Canepa era una ragazza che non meritava di morire per colpa di qualcosa che invece dovrebbe dare la salute.

La passione per la pallavolo, la maturità, i progetti per le vacanze e poi per l’università. Sono i sogni spezzati di Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante morta ieri dopo essere stata ricoverata domenica al San Martino di Genova per una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica.

Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell’open day per gli over 18.

Le parole di chi conosceva Camilla, come Federico Galdolfo, il dirigente della Vbc Casarza ligure, la squadra di volley dove la ragazza militava dice:

“Dolce e energica al tempo stesso, aveva un grande entusiasmo, una trascinatrice per le compagne, un martello per le avversarie. Camilla si era presa un anno sabbatico per via del Covid ma voleva riprendere il prossimo campionato. Grazie a lei lo scorso anno abbiamo ottenuto la promozione in seconda divisione e quest’anno ci stiamo giocando un nuovo passaggio di categoria”.

“Ci lascia una ragazza solare, piena di interessi e di amici”, dice la famiglia della 18enne. Gli amici e compagni della sua squadra di volley la salutano commossi: “Siamo affranti e ci mancano le parole. Ciao Cami”.

“Purtroppo Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere - dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio -. L’amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla”.

L’Agenzia ligure per la sanità ha sospeso il lotto AstraZeneca con cui era stata vaccinata la ragazza.

Con lo stesso lotto era stata vaccinata una donna di 34 anni di Alassio che aveva avuto un forte mal di testa e visitata al san Martino è risultata avere poche piastrine ed è stata ricoverata. Sono 81 in Liguria i flaconi sospesi in via cautelativa.