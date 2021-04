Zingaretti allude a Salvini sul Covid: "Non cavalcare le paure o prendere in giro le persone"

admpumiddle

Quella del presidente della Regione Lazio è una chiara allusione al leader della Lega, Matteo Salvini, che in questi giorni si è completamente scatenato con programmi sulle riaperture privi di fondamento.

Programmi che hanno spinto il presidente del Consiglio a rilasciare alcune dichiarazioni di tutta risposta nelle quali rispondeva sulle riaperture affidando questa decisione alla scienza. Dopo un anno passato a cavalcare l’onda della paura e del malcontento della gente, Salvini è tornato alla carica con vaga veemenza ed un’insistenza costante nel volere “riaprire tutto” per soddisfare le necessità delle categorie interne alla Lega Nord.

"Dobbiamo correre con la vaccinazione perché l'economia riprenderà e i motori si riaccenderanno e il virus verrà sconfitto. Questo è il messaggio da dare: non cavalcare le paure, non prendere in giro le persone ma impegnarci per dare a quelle paure delle risposte: ce la faremo. Andiamo avanti per sconfiggere questo maledetto virus".

Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della visita all'hub vaccinale all'ospedale San Giovanni Addolorata a Roma.

"Vaccinando anziani e fragili già questa estate potremo avere un significativo calo delle vittime", ha aggiunto Zingaretti.

