Speranza attacca Salvini: "Tentare di prendere voti sull'epidemia fa solo male"

Una replica pacata nei toni ma ferma nella sostanza contro i nemici dei negazionisti che lo accusano e il riferimento a Salvini è evidente.

"Sbaglia chi fa politica sull'epidemia di coronavirus". È quanto ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a 'diMartedì' su La7 aggiungendo: "La campagna di vaccinazione presto darà risultati positivi e saremo in grado di programmare un futuro diverso.

Quindi non proviamo a prendere voti sull'epidemia, perché non porta da nessuna parte e fa solo male. Non dividiamo l'Italia".

E sui viaggi: "Non è il momento, anche la quarantena è un deterrente”

Salvini dice che vedo rosso? Anche Macron e Merkel?

Dimissioni? ''Ho giurato sulla Costituzione, l'articolo 32 indica il diritto alla salute come un diritto fondamentale e a quello devo rispondere.

Penso però che sbaglia chi fa politica sull'epidemia. Penso che sull'epidemia dovremmo unire l'Italia e gli italiani e fare quest'ultimo sforzo perché non manca tanto.

La campagna di vaccinazioni presto darà risultati positivi e saremo in grado di programmare un futuro diverso per il paese.

Sono il primo a volerlo, in questi mesi mi sono battuto per questo.

Allora dico non dividiamo l'Italia, non proviamo a prendere voti sull'epidemia perché non porta da nessuna parte e fa solo male.

Da parte mia continuerò a seguire questa linea, senza polemiche con nessuno''.

Speranza ha poi replicato all'accusa del leade della Lega Matteo Salvini di ''vedere solo rosso''. ''Sono argomenti senza alcun senso.

È rosso Macron? Non è uno di sinistra ma ha deciso di fare 4 settimana di lockdown duro. È forse una pericolosa rossa la Merkel che ha fatto misure molto più dure del nostro paese negli ultimi 4 mesi?''.