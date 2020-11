Abruzzo zona rossa, Marsilio firma l'ordinanza

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza che ha reso l'Abruzzo una zona rossa: "Abbiamo registrato un peggioramento degli indicatori, i nostri ospedali vivono una grave difficoltà, come d'altronde penso in tutta Italia, e abbiamo deciso di giocare d'anticipo. Siamo certi che venerdì ci avrebbe pensato il ministro Speranza, aspettare avrebbe solo peggiorato la situazione, in ballo c'è la salute pubblica".Le misure saranno in vigore da mercoledì.