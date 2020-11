Docenti negazionisti, Fratoianni presenta un'interrogazione: "Comportamenti incompatibili con l'insegnamento"

Liberi e Uguali ha presentato un'interrogazione parlamentare, a prima firma del vicepresidente della Commissione Cultura di Montecitorio Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana, sui gravissimi fatti di Jesi e Melfi "dove docenti hanno espresso posizioni negazionistische sulla diffusione del contagio Covid19, anche in forme minacciose così come è avvenuto in Basilicata”. L'interrogazione domanda "quali sollecite iniziative abbia assunto il Ministero dell'Istruzione e quali provvedimenti abbiano intrapreso o intendano intraprendere gli uffici scolastici delle Marche e della Basilicata".“E’ evidente - conclude Fratoianni nell’interrogazione - che i comportamenti messi in atto e le frasi pronunciate dagli insegnanti citati non appaiono compatibili con la prosecuzione di un’attività educativa rivolta ai giovani e con l’insegnamento.”