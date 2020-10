Salvini, garantista solo con i suoi amici: "I Commercialisti della Lega sono persone perbene"

Nonostante le intercettazioni e le inchieste portate avanti da Report nelle ultime settimane, per Matteo Salvini - che oggi era a Milano per un processo a carico di un autonomo che lo ha insultato su Facebook - i commercialisti della Lega in questo momento agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission sono "persone oneste e perbene"."Voglio vedere come andrà a finire quest'inchiesta" ha aggiunto, continuando: "no con i suoi soldi può comprarsi la casa dove vuole o sul lago di Garda", ha detto ancora Salvini parlando delle due villette di Desenzano del Garda sequestrate dalla Guardia di Finanza ai commercialisti Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni.