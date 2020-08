Coronavirus, salgono ancora i pazienti in terapia intensiva

I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono scesi sotto la soglia dei 1.000, ma bisogna tenere conto del weekend in cui vengono effettuati meno tamponi: sono 996 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore.Salgono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 94, 8 in più di ieri. I decessi sono invece 6. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute.Sono 117 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 6.132 tamponi. Di questi 57 sono asintomatici, 53 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti.Con 9.866 tamponi eseguiti, sono 135 i nuovi casi in Lombardia (di cui 20 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico). È positivo quindi l'1,36% dei test eseguiti."Su oltre 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma e zero decessi.Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%)". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Sono invece ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica", ha sottolineato l'assessore D'Amato spiegando che la situazione è sotto controllo.Nuova impennata di contagi in Sardegna, dopo il calo di ieri: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 79 nuovi casi, 68 rilevati da screening e 11 da sospetto diagnostico.Sono 73 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Toscana mentre in Liguria si registrano 44 nuovi positivi.