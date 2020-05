Altro che "zero" morti: i decessi in Lombardia oggi sono 34

Il giorno dopo il sospetto “zero” sul numero dei morti, probabilmente dovuto a ritardi di comunicazioni da parte di alcune strutture, in Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 34 decessi e 148 nuovi casi di coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia i positivi sono 87.258 e i morti 15.874.Gli attualmente positivi sono scesi di 399 unità (in totale 25.215), mentre i guariti/dimessi 513 (46.169). I tamponi effettuati sono stati 5.641 (in totale 675.882), con un rapporto di 2,6% rispetto ai positivi registrati. Continuano a scendere i pazienti ricoverati, scesi sotto i 4 mila.