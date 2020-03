Salvini mette in ridicolo il Paese sui giornali esteri: questo è il suo ‘Prima gli italiani?’

Zitto zitto, quatto quatto, mentre il Paese che dice di amare è alle prese con una delle più gravi emergenze mai affrontate dal dopoguerra, Matteo Salvini - di ritorno dalle vacanze in Trentino, dove evidentemente si è riposato bene - ha rilasciato un'intervista al giornale spagnolo El Pais. E mentre il governo italiano varava un decreto straordinario (con nessun contrario, smentendo quindi le parole di Salvini che aveva minacciato di non votare il decreto), il Capitano pensa a riversare tutta la sua frustrazione sulle pagine del quotidiano straniero. E non fa altro che dire che il governo del suo paese non è in grado di fronteggiare l'emergenza.

Bisogna spiegare bene a chi ancora va dietro a questo demagogo che chi ama veramente l'Italia non si comporta così. Chi ama l'Italia non va a farci fare la figura dei deboli davanti a un paese straniero, davanti a tutta Europa, peraltro sciorinando opinioni personali che nulla hanno a che fare con la realtà (l'Oms stesso ha lodato l'Italia per come sta cercando di gestire l'emergenza). Chi ama l'Italia mostra fedeltà al governo, anche se è in opposizione. Il comportamento di Salvini è asoslutamente vergognoso e avrà un effetto devastante sulla nostra immagine nel mondo.

Salvini poi non si toglie il vizio di mischiare argomenti che non hanno nulla a che fare tra loro: ha detto infatti, riguardo i respingimenti degli italiani, che ogni stato ha il diritto di controllare i propri confini per tutelare il diritto alla salute dei propri cittadini, ma "è curioso che l'Italia abbia dovuto accogliere tutte le persone fino a 10 giorni fa e ora alcuni paesi africani vietino l'ingresso di cittadini italiani o, peggio, di beni”. La differenza è che l'invasione dei migranti se l'è inventata lui, il Coronavirus esiste sul serio.