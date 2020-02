Le Sardine sulla Campania: "Per le regionali serve un nome credibile che unisca"

Il governatore uscente De Luca? O l’attuale ministro dell’ambiente Costa? O chi? “La gente ci ha associato a Bonaccini in Emilia ma li' non abbiamo votato solo lui ma la coalizione che aveva una credibilità. Perché Ruotolo ha messo insieme de Magistris e il Pd? Per una credibilità, che guarda caso hanno anche le Sardine. Quando si riuscirà a trovare un nome che metterà insieme area progressista, ecologista, di sinistra, alternativa alla destra, credo non sarà un problema accettarla indirettamente e sostenerla".

Così il portavoce delle Sardine Mattia Santori rispondendo ai cronisti sulle Regionali in Campania prima di incontrare le associazioni di Scampia. Gli viene fatto il nome del ministro Costa: "Non essendo campano sarei ipocrita a pontificare sull'operato di altri. De Luca? Ci siamo già espressi. E in ogni caso non tocca a noi: decideranno De Magistris, i Cinquestelle e il Pd".