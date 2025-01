PlayStation Plus Essential: i nuovi titoli di gennaio 

redazione Modifica articolo

7 Gennaio 2025

ATF

Ormai da tempo anche la più nota console videoludica della Sony offre un servizio in abbonamento per implementare funzioni ed offrire sempre nuove possibilità di gioco ai suoi utenti. Con il piano PlayStation Plus Essential gli abbonati avranno la possibilità di scaricare due titoli diversi su ps5 e ps4, ed uno comune per entrambi i supporti.

Da oggi 7 gennaio fino ai primi di febbraio coloro i quali hanno l’ultima versione della console potranno scaricare Suicide Squad: Kill the Justice League, quinto titolo della Rocksteady Studios, casa di produzione londinese acquisita dalla Warner Bros. Interactive nel 2010, il primo della serie a non avere come protagonista Batman, ma comunque ambientato nell’universo della serie Batman: Arkham (ispirato al mondo della DC). Giocabile in terza persona, i giocatori possono scegliere di interpretare uno dei membri della squadra, od optare per la modalità multiplayer fino a quattro giocatori. La dinamica del gioco che si svolge in un open world ambientato nella città di Metropolis.

Sulla ps4 è possibile scaricare Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, il celebre gioco di corse arcade pubblicato da EA (Electronic Arts), sviluppato insieme da Criterio Games e Digital Illusions Creative Entertainment, per gli amanti della velocità, con miglioramenti grafici, opzioni scaricabili e dinamiche multiplayer e multipiattaforma.

Per quanto riguarda il gioco comune ad entrambe le tipologie di console è disponibile The Stanley Parable: Ultra Delux. Esce dopo nove anni una versione rivista ed espansa dell’omonimo gioco del 2013 della Galactic Cafe, con nuovi contenuti, nuove scelte, nuovi segreti da scoprire, ed è questo forse il titolo che vale più l’abbonamento periodico per questo gennaio.

I giocatori che avranno scaricato questi titoli potranno giocarli fino a che il loro abbonamento sarà attivo. Nel caso decidano di disdire questi non saranno più disponibili; ma se l’abbonamento venisse ripristinato sarebbe nuovamente possibile giocarci. In questa maniera gli utenti hanno la possibilità mensilmente di poter conoscere sempre nuovi titoli, e poter vivere nuove avventure.