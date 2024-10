Nasce Trick: la piattaforma che traccia la vita di un capo d'abbigliamento

Powered by

29 Ottobre 2024 - 13.45 Culture

Il settore della moda sta vivendo una profonda trasformazione, spinta dalla crescente consapevolezza dei consumatori verso temi come la sostenibilità e la trasparenza. In questo contesto, nasce Trick, una innovativa piattaforma digitale sviluppata da un consorzio di 31 partner, tra cui l’ENEA, che punta a rivoluzionare il modo in cui produciamo e consumiamo i nostri abiti.

Trick è in grado di tracciare l’intero ciclo di vita di un capo d’abbigliamento, dalla materia prima fino allo smaltimento finale. Grazie alla tecnologia blockchain, la piattaforma permette di registrare in modo sicuro e trasparente tutte le informazioni relative a un prodotto, dalla sua origine alla sua destinazione finale.

Sarà così possibile verificare l’autenticità dei materiali, le condizioni di lavoro dei produttori, l’impatto ambientale di ogni fase del processo produttivo e la tracciabilità dei materiali riciclati. Inoltre, si potranno acquisire informazioni a partire, ad esempio, dalla coltivazione del cotone alla tintura del tessuto, fino alla vendita al dettaglio e allo smaltimento finale, tutti dati registrati in modo sicuro e immutabile su una blockchain.

La tracciabilità completa di un prodotto, resa possibile da piattaforme innovative come questa, offre una serie di vantaggi inestimabili. I consumatori possono finalmente conoscere da dove viene il loro capo d’abbigliamento, chi lo ha prodotto e in quali condizioni. Questa trasparenza permette scelte d’acquisto più consapevoli e etiche.

Secondo punto fondamentale é che le aziende possono misurare con precisione l’impatto ambientale di ogni prodotto, individuando le aree da migliorare e ottimizzando i processi produttivi, un passo fondamentale verso un’economia circolare. Questa piattaforma aiuta, inoltre, a prevenire frodi e contraffazioni, garantendo ai consumatori prodotti autentici e di qualità, sostenendo le aziende nel dimostrare facilmente il rispetto delle normative e degli standard internazionali, rafforzando la loro reputazione.

Trick è stata già testata con successo su prodotti tessili tradizionali e tecnici, dimostrando la sua capacità di tracciare anche le filiere più complesse. ENEA ha difatti condotto un’approfondita analisi del ciclo di vita (LCA) su due prodotti campione durante la fase pilota del progetto. In particolare, sono stati valutati un cappotto in lana vergine e un’uniforme da lavoro in un tessuto tecnico avanzato.

Lo studio ha coinvolto tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione della lana alla produzione delle fibre sintetiche, fino alla distribuzione e allo smaltimento, consentendo di quantificare l’impronta ambientale dei prodotti in termini di consumo di risorse e emissioni. I risultati ottenuti sono molto promettenti e aprono la strada a un futuro in cui la moda sarà sempre più sostenibile e trasparente.