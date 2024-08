Weelweek 2024: il festival sostenibile tra Milano, Roma e Napoli

Powered by

28 Agosto 2024

WellWeek 2024, il festival itinerante dedicato all’innovazione sostenibile e alla transizione verso una “Smart Life”, si terrà dal 16 al 22 settembre nelle città di Milano, Roma e Napoli. Questo evento, patrocinato dalle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, si propone come il più grande festival italiano focalizzato sulla sostenibilità e il benessere, coinvolgendo istituzioni, imprese, università e innovatori.

A Milano il festival prenderà il via il 16 settembre con “Milano Smart Life”, un evento esclusivo che esplorerà come l’innovazione tecnologica possa migliorare la vita quotidiana. Seguirà il Learning Forum il 17 settembre, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, dove si discuterà del legame tra apprendimento continuo e benessere aziendale, con un focus sull’importanza delle tecnologie digitali per la formazione.

Il 18 settembre a Roma si terrà il Mobility Forum, dedicato alla transizione digitale e alla mobilità sostenibile. L’evento offrirà uno spazio di confronto tra cittadini, aziende e istituzioni su soluzioni intelligenti per il trasporto urbano e la qualità della vita. Si parlerà di smart city, innovazione digitale e strategie per rendere le città più inclusive e accessibili.

A Napoli, dal 19 al 22 settembre, il festival si concentrerà sulla sostenibilità con il Green Economy Award, che premierà le eccellenze italiane nel campo del benessere e delle pratiche sostenibili. La serata sarà condotta dalla giornalista Maria Soave e arricchita da un’esibizione musicale del Maestro Giuseppe Galiano. Il 20 settembre, il Forum Sostenibilità metterà in luce il turismo sostenibile e l’alimentazione di qualità, mentre il 21 e 22 settembre si svolgerà la regata velica Axerta Castle Cup nelle acque di Ischia e Napoli, evento che unisce passione per la vela e impegno per la sostenibilità.

WellWeek 2024 avrà oltre 300 speaker di rilievo, 72 aziende partner e oltre 5.000 partecipanti attesi. Numerose le conferenze e i workshop, come anche le opportunità di networking. Un’occasione per cercare di ripensare la società in modo sempre più sostenibile.