“Eden - Un pianeta da salvare”, alle 21:15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 28 giugno 2024

28 Giugno 2024 - 14.12

“Eden – Un pianeta da salvare”, alle 21:15 su La7 un nuovo appuntamento con il programma condotto da Licia Colò che ogni settimana va alla scoperta, in Italia e all’estero, di meravigliosi paesaggi naturali e luoghi dal grande valore storico e artistico, con servizi esclusivi, immagini emozionanti da luoghi ancora remoti, interviste a esperti e con gli immancabili interventi di Mr Nat.

Nella prossima puntata Licia Colò partirà dalla Croazia, più precisamente dall’isola di Pag che spesso viene identificata con la sua vita notturna, ma che conserva un ricco patrimonio artistico culturale, per poi tornare in Italia, in Basilicata, e per raccontare la bellezza naturalistica dei suoi borghi come Castelsaraceno che si trova tra due parchi nazionali: il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese e il Parco Nazionale del Pollino.

Offriranno il loro contributo chiacchierando con la conduttrice anche Matteo Ward, il giovane imprenditore che ha girato per il mondo portando all’attenzione del grande pubblico i danni ambientali causati dal fast-fashion, e Giorgio Tomassetti, l’amministratore delegato di Octopus Energy Italia, un’innovativa compagnia energetica che crea reti di comunità energetiche rinnovabili. Un primo intervento di Mr Nat ci porterà invece alla scoperta di Manila, la capitale delle Filippine, passando per Old Manila e per la chiesa di San Agustin, l’unica sopravvissuta ai bombardamenti americani durante la Seconda Guerra Mondiale, che poi si sposterà a Taal, una città dalla storia difficile legata all’omonimo vulcano.

Mr Nat tornerà per mostrarci l’Isola d’Elba a partire dalla Valle Giove, dove ripercorrerà la storia dell’attività estrattiva sull’isola, ormai ferma da mezzo secolo, fino al Laghetto Rosso, curiosa colorazione dovuta alla presenza di sali di ferro rossi nelle sue acque. In chiusura si parlerà con il fisico Valerio Rossi Albertini dell’intelligenza artificiale e delle sue possibili derive.