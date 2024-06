“Porta a Porta - Speciale Elezioni", alle 21.30 su Rai 1: ecco le anticipazioni e gli ospiti di lunedì 10 giugno 2024

Powered by

10 Giugno 2024 - 15.17

ATF

La prima serata di Rai 1 per analizzare e commentare l’esito del voto è affidata sempre a “Porta a Porta”, condotto da Bruno Vespa e in collaborazione con il Tg1, a partire dalle 21.30. Serata dedicata alle elezioni anche su Rai 2 con il Tg2 a partire dalle 23 fino alle 24 con la conduzione di Manuela Moreno e su Rai 3 con una puntata più estesa di “Linea Notte”, condotta da Monica Giandotti, che inizierà a mezzanotte per concludersi all’una e mezza.

La Tgr proporrà lo “Speciale Elezioni Piemonte, lunedì 10 giugno alle 18.15 su Rai 3 e sarà in collegamento dalle sedi regionali dove si sono svolte le elezioni per lo speciale in onda a partire dalle 23.30 su Rai 3 sempre con distacco su base regionale.