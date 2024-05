"Piazzapulita", alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 16 maggio 2024

Powered by

16 Maggio 2024 - 14.40

“Piazzapulita”, alle 21.15 su La7 torna una nuova puntata del talk show sull’attualità politica e non solo, condotto da Corrado Formigli. E’ tornata Tangentopoli? Il programma torna con i suoi inviati in Liguria per raccontare l’inchiesta che ha portato all’arresto di Toti e Spinelli.

Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il Procuratore Capo di Perugia Raffaele Cantone, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Michele Serra, Selvaggia Lucarelli e la professoressa Donatella Di Cesare. Nel corso della serata, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Valerio Minelli, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone. Il produttore esecutivo è Giovanna Canosa. Curatore per La7, Francesco Del Gratta.