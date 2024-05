“DiMartedì”, alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 14 maggio 2024

globalist Modifica articolo

14 Maggio 2024 - 14.28

ATF

“DiMartedì”, alle 21.15 su La7 torna una nuova puntata del programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Inizialmente si parlerà dell’inchiesta in Liguria che ha portato all’arresto di Giovanni Toti, accusato di corruzione.

Poi il muro contro muro della maggioranza nei confronti della magistratura, ma pure le diverse posizioni dei partiti di opposizione in materia di giustizia. Attenzione anche all’economia, con tutte le novità in arrivo sul superbonus per famiglie, imprese e banche e il via libera alla sugar tax. La copertina satirica è affidata come sempre a Luca e Paolo. Ospiti tra gli altri Lucia Annunziata e Barbara Gallavotti.