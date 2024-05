"In viaggio con Barbero - Lavoro e schiavitù", alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni di mercoledì 1 maggio 2024

Powered by

1 Maggio 2024 - 16.15

“In viaggio con Barbero – Lavoro e schiavitù”, alle 21.15 su La7 lo speciale del professore di Storia, nella Giornata dei Lavoratori. Partendo da Roma, per poi arrivare nella Firenze medicea e nell’America schiavista e nell’Irlanda impoverita. In compagnia di Davide Savelli, il professor Alessandro Barbero viaggerà in treno nella Maremma toscana fino a Ribolla, nel Comune di Roccastrada, teatro della peggiore tragedia mineraria del dopoguerra, di cui ricorre, a breve, il sessantesimo anniversario.

Il 4 maggio 1954, a causa di un’esplosione di gas avvenuta nella miniera di lignite, morirono 43 lavoratori. Il viaggio attraverserà la zona collinare del grossetano, documenterà i contrasti di un’area oggi votata al turismo ma che ancora conserva i resti di un’epoca in cui l’industria mineraria rappresentava la principale risorsa per la popolazione.

L’itinerario toccherà stazioni fantasma, da cui si snodavano binari a scartamento ridotto per i vagoni che trasportavano minerali e minatori in quei villaggi, come Ribolla, sorti dal nulla grazie alla scoperta di ricchi giacimenti. I protagonisti della puntata incontreranno chi ancora ha memoria di un’epoca ormai lontana, raccontata straordinariamente da Luciano Bianciardi nel romanzo La Vita Agra.