"Quarta Repubblica", alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni di lunedì 8 aprile 2024

8 Aprile 2024 - 16.12

ATF

“Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Rete 4.

Al centro della puntata l’attualità politica con le inchieste che travolgono il Pd in Puglia e Piemonte. Poi, con gli inviati della trasmissione si accenderanno i riflettori sugli insediamenti delle comunità rom in Italia. Infine, continua il viaggio nelle comunità islamiche in Italia, da Pioltello a Lodi.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Paolo Mieli, Giovanna Vitale, Andrea Ruggieri, Fausto Biloslavo, Angelo D’Orsi, Hoara Borselli, Erasmo Palazzotto, Giuseppe Cruciani.