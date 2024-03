“Propaganda Live”, alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 15 marzo 2024

Powered by

globalist Modifica articolo

15 Marzo 2024 - 15.44

ATF

“Propaganda Live”, alle 21.15 su La7 il nuovo appuntamento ricco di ospiti, servizi, grande musica e sorprese con il programma condotto da Diego Bianchi. Ospite in studio don Luigi Ciotti con il quale si affronteranno i temi più stringenti di attualità. Il reportage della settimana di Diego Bianchi sarà dedicato alle elezioni regionali in Abruzzo: dalla campagna elettorale, al giorno del voto, fino ai risultati.

Nel corso della serata, non mancherà Andrea Pennacchi con un suo inedito contributo. Per lo spazio musicale, saliranno sul palcoscenico di Propaganda Live il cantautore e compositore Enzo Avitabile e la cantante e corista Bettah Ferrari. In studio anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Grande spazio come sempre anche alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.