"DiMartedì", alle 21.15 su La7: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 12 marzo 2024

Medio Oriente / Da Gesuiti e Coreis appello per la liberazione degli ostaggi e la fine delle violenze a Gaza

Appello interreligioso per un immediato cessate il fuoco a Gaza, per l'incondizionata liberazione di tutti gli ostaggi rapiti il 7 ottobre in Israele e per una pace duratura in Medio Oriente» quello che arriva dal Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati