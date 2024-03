"Tango", alle 23.50 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 11 marzo 2024

globalist Modifica articolo

11 Marzo 2024 - 16.20

ATF

Sono i trasporti ferroviari – con le profonde differenze tra Nord e Sud e tra viaggiatori ricchi e poveri – e i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo i temi al centro del talk di “Tango” ideato e condotto da Luisella Costamagna, in onda lunedì 11 marzo alle 23.50 su Rai 2.

Ne parlano il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera Flavio Tosi (Forza Italia), il sindaco di Pesaro e presidente della Lega delle Autonomie Locali Matteo Ricci (Pd), la giornalista e conduttrice Laura Tecce e lo scrittore Luca Sommi. L’intervista al tavolo delle cloche sarà con il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Infine, sul divano, Luisella Costamagna incontrerà l’attrice Vera Gemma.

Per la pillola di scienza il Comandante di Ita Airways Andrea Nobile darà alcuni consigli pratici per superare la “paura di volare”. E, come sempre, ci saranno i suggerimenti per affrontare la realtà del professor Raffaele Morelli, il “Teatro della Politica” di Francesco Pannofino e le incursioni di Saverio Raimondo.