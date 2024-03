"Boss in incognito", alle 21.20 su Rai 2: le anticipazioni della puntata in onda lunedì 11 marzo 2024

globalist Modifica articolo

11 Marzo 2024

Secondo appuntamento con “Boss in incognito” – il docu-reality condotto da Max Giusti, in onda lunedì 11 marzo alle 21.20 su Rai 2 – che racconta, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. Anche Max Giusti, come nelle tre precedenti edizioni, scenderà in campo per conto dei boss sostituendoli in alcune occasioni.

Protagonista del secondo appuntamento sarà “Urbani Tartufi”, azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo, che ha come presidente Olga Urbani e come amministratore delegato Giammarco Urbani. Entrambi troppo riconoscibili agli occhi dei loro dipendenti, i due boss hanno designato Andrea Pascolini, direttore generale dell’azienda, per andare in incognito. “Urbani Tartufi” è un’eccellenza italiana che da Scheggino, piccolo borgo umbro, in 170 anni è arrivata a essere presente in 70 Paesi e ha la sede più importante, la “Urbani Truffle”, nel cuore di Manhattan.

La “Urbani Tartufi” ha un fatturato di 80 milioni di euro, conta 150 dipendenti solo nel quartier generale in Umbria e raggiunge il 70% del mercato mondiale. Nel corso della puntata, Andrea Pascolini, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Vania gli mostrerà come realizzare il profumato olio al tartufo; con Antonella etichetteranno i pacchi per i clienti internazionali e con un po’ di fantasia viaggeranno per il mondo; con Andrea scoprirà l’arte della caccia al tartufo e insieme prepareranno delle salse innovative; e Maria Chiara gli insegnerà i trucchi del mestiere per selezionare e pulire il tartufo fresco. Ad aiutare il boss nella sua missione in incognito ci sarà Max Giusti che, affiancando Manolita nella sontuosa Accademia Urbani, dovrà cimentarsi nella preparazione di un menù da showcooking.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto che stanno girando “Job Stories”, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.