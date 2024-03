"La Torre di Babele", alle 21.15 su La7: Roberto Benigni ospite di puntata, ecco le anticipazioni di lunedì 4 marzo

globalist Modifica articolo

4 Marzo 2024 - 16.14

ATF

“La Torre di Babele”, alle 21.15 su La7 torna il programma condotto da Corrado Augias. Perché Mario Cioni, il personaggio interpretato nel 1977 da Roberto Benigni nel film «Berlinguer ti voglio bene», amava così tanto il segretario del Partito Comunista? Sarà lo stesso Benigni a svelarlo, ospite straordinario della puntata di questa sera dal titolo «Cosa resta di Berlinguer?».

Durante la puntata interverrà Walter Veltroni per ripercorrere la grande traiettoria politica e umana di Berlinguer e domandarsi cosa resti di lui a 40 anni dalla sua scomparsa. Una serata in ricordo di una delle figure politiche più amate della storia repubblicana a cui farà seguito la messa in onda – per la prima volta e nella sua versione integrale – del film «Berlinguer ti voglio bene», diretto da Giuseppe Bertolucci, con protagonista lo stesso Roberto Benigni e con interpreti, tra gli altri, Alida Valli e Carlo Monni.