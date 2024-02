“Dritto e Rovescio”, alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 29 febbraio

Powered by

29 Febbraio 2024 - 14.12

ATF

Giovedì 29 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Al vaglio, la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna e le ripercussioni del risultato sulla politica nazionale.

Spazio, poi, all’attualità, con le manifestazioni di Pisa e Firenze e il caso Vannacci. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio, anche Augusta Montaruli, Michele Gubitosa, Pierfrancesco Majorino, Isabella Tovaglieri e Paolo Cento.