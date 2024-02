“Fuori dal coro”, alle 21.30 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 28 febbraio

Powered by

28 Febbraio 2024 - 16.04

“Fuori dal coro”, in prima serata su Rete 4, Mario Giordano racconterà l’Italia dell’illegalità, muovendosi fra Sicilia, Calabria e Veneto per documentare l’operato delle forze dell’ordine e provare a capire cosa potrebbe essere fatto per arginare l’escalation di criminalità.

A seguire, un’inchiesta sui costi e gli sprechi legati alla casta dell’Unione Europea, davanti alla cui sede non si placano le proteste degli agricoltori.

Nel corso della puntata, spazio anche ai malfunzionamenti della sanità nazionale. Mentre le liste di attesa si fanno sempre più lunghe, in Puglia si torna a parlare di corruzione.