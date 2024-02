“Dritto e Rovescio”, alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 22 febbraio 2024

Powered by

22 Febbraio 2024 - 16.12

ATF

Giovedì 22 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervista il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alle più urgenti questioni di politica estera, a partire dalla morte di Alexej Navalny.

Con il Vicepremier, spazio anche alla politica interna in vista delle prossime elezioni in Sardegna.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Claudio Borghi, Pierfrancesco Majorino, Alessia Morani, Stefano Bandecchi, Giuliano Granato, Susanna Ceccardi e Diana De Marchi.