“Fuori dal coro”, alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 21 febbraio 2024

21 Febbraio 2024 - 16.44

ATF

“Fuori dal coro”, alle 21.25 su Rete 4 una nuova puntata del talk show condotto da Mario Giordano, che ripercorrerà il tragico incidente di Firenze per raccontare il nesso fra immigrazione e lavoro. L’inchiesta si muoverà lungo tutta l’Italia, da Catania a Genova, per documentare come la manodopera dei migranti diventi, spesso, oggetto di sfruttamento, anche da parte della criminalità organizzata.

A seguire, un’analisi sui limiti e i pericoli dell’intelligenza artificiale, con attenzione particolare ai giovani, bombardati dai social network e dalle nuove tecnologie.

Nel corso della puntata, spazio anche alla cronaca recente, con un focus sul dilagare della violenza nelle scuole e sulle aggressioni di alcuni alunni ai propri professori. E, ancora, gli ultimi aggiornamenti sui ladri di case, i paradisi fiscali e il racconto di finti nullatenenti, finiti nei guai con la giustizia.