"E' sempre Cartabianca", alle 21.25 su Rete 4: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 20 febbraio 2024

20 Febbraio 2024 - 15.32

ATF

Martedì 20 febbraio, in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata i principali temi di attualità politica ed economica con particolare attenzione alle temperature record di questi giorni che, oltre a rilevare un inquinamento oltre i limiti in Pianura Padana e allarmare la Sicilia, già alle prese con la siccità, rischiano di mettere in pericolo un settore chiave come l’agricoltura.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla strage di Altavilla Milicia: mentre l’autopsia conferma le torture subite dai due fratellini prima di essere uccisi, emergono i messaggi che Kevin inviava all’amico, dicendo di avere paura e facendo riferimento ai “demoni”.