"PresaDiretta", alle 21.20 su Rai 3: ecco le anticipazioni sui reportage e le inchieste di lunedì 19 febbraio 2024

19 Febbraio 2024 - 16.06

PresaDiretta comincia il nuovo ciclo con una puntata dedicata alla crisi della democrazia, in onda lunedì 19 febbraio alle 21.20 su Rai 3. “Democrazia sotto attacco” non solo perché ovunque aumentano i regimi autoritari, ma perché i principi democratici arretrano su molti fronti.

Si comincia con un viaggio in Ungheria, Paese osservato speciale dalle istituzioni comunitarie a causa delle continue violazioni dello stato di diritto e in Polonia che ha recentemente cambiato rotta con la vittoria dei partiti moderati alle elezioni dello scorso ottobre, ma che in passato più volte è stata richiamata all’ordine dall’Unione Europea per non aver rispettato i principi democratici.

E ancora in Italia, in Basilicata, tra crisi della rappresentanza, astensionismo e cittadini che si allontanano dalla politica. Per finire a Londra, davanti al carcere di massima sicurezza dove è recluso il giornalista e fondatore di WikiLeaks Julian Assange.

Mancano ormai poche ore alla decisione della giustizia britannica sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Assange, che ha svelato al mondo i crimini di guerra commessi dall’esercito statunitense in Iraq e Afghanistan negli Usa è accusato di spionaggio e rischia una pena fino a 175 anni di carcere. Per l’avvocato Jennifer Robinson, il giornalista e attivista australiano non reggerebbe all’estradizione “Se ciò dovesse accadere, sappiamo che si suiciderà: è una questione di vita o di morte”.