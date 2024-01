"Una Giornata Particolare - L'Abiura di Galileo", alle 21.15 su La7: le anticipazioni di mercoledì 31 gennaio

globalist Modifica articolo

31 Gennaio 2024 - 16.02

ATF

«L’abiura di Galileo Galilei» è il racconto di Aldo Cazzullo in “Una Giornata Particolare”, che La7 ripropone in prime time. E’ il 22 Giugno del 1633 quando il più celebre scienziato del tempo – Galileo Galilei – si presenta al cospetto di una Corte molto particolare: il Tribunale dell’Inquisizione. E lo stesso uomo che a Venezia – e poi in tutto il mondo – riscosse un successo senza precedenti con la teoria dell’eliocentrismo. Una posizione per la quale fu accusato di aver trasgredito quel divieto che le stesse autorità ecclesiastiche gli avevano imposto: cioè quello di non sostenere, né difendere, il concetto secondo cui è la Terra a girare intorno al Sole, e non il contrario.