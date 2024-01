“Tango”, alle 23.30 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 29 gennaio 2024

Powered by

globalist Modifica articolo

29 Gennaio 2024 - 15.25

ATF

Il caro-bollette e il caro-prezzi saranno al centro della puntata di “Tango” in onda lunedì 29 gennaio alle 23.30 su Rai 2. Ne parleranno in studio, con Luisella Costamagna, la deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni, la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Eleonora Evi, la giornalista Monica Setta e il presidente nazionale di Centro Consumatori Italia Rosario Trefiletti. Al tavolo delle cloche ci sarà il filosofo Stefano Bonaga e si discuterà del tema del “politicamente corretto”, che sembra ormai prevalere ovunque nel linguaggio verbale e visivo.

L’intervista finale sul divano sarà con Alba Parietti. Per la pillola di scienza, torna l’esperto di intelligenza artificiale Alessio Jacona. Ci Non mancheranno poi i consigli per affrontare la realtà del professor Raffaele Morelli, le incursioni di Saverio Raimondo e il “Teatro della Politica” di Francesco Pannofino.