"Tango", alle 23.55 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di lunedì 22 gennaio 2024

22 Gennaio 2024 - 15.54

ATF

Al via, lunedì 22 gennaio alle 23.55 su Rai 2, la nuova stagione di “Tango”, l’approfondimento di seconda serata condotto da Luisella Costamagna.

Si ripartirà parlando di tasse ed evasione fiscale con la senatrice del PD Simona Malpezzi, il deputato della Lega Alberto Luigi Gusmeroli e gli editorialisti Antonello Caporale e Massimiliano Lenzi. Al tavolo delle cloches si confronteranno invece sul tema dei social la scrittrice Antonella Boralevi e la giornalista Annalisa Chirico. L’intervista finale sul divano sarà con la campionessa paralimpica, conduttrice e politica Giusy Versace.

Per la pillola di scienza, il direttore de “Le Scienze” e “National Geographic”, Marco Cattaneo, commenterà gli scenari e i rischi – per la salute e per l’economia – dei cambiamenti climatici. E, come di consueto, i consigli dello psicoterapeuta prof. Raffaele Morelli per affrontare la realtà, le “incursioni” di Saverio Raimondo e il “Teatro della Politica” di Francesco Pannofino.