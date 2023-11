“Corpo Libero”, alle 21.20 su Rai 2: ecco le anticipazioni e la trama della serie tv

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2023 - 16.39

Un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile, in un’Italia montana e remota, durante una settimana d’inverno che cambierà per sempre i destini delle giovani protagoniste. E’ la serie “Corpo Libero”, diretta da Cosima Spender e Valerio Bonelli, in onda con un doppio appuntamento per tre mercoledì dal 25 ottobre alle 21.20 su Rai 2.

Scritta da Ilaria Bernardini, Ludovica Rampoldi, Chiara Barzini e Giordana Mari e tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini edito da Mondadori, la serie è una coproduzione Indigo Film e Network Movie in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International. Nel cast Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e con Barbara Chichiarelli. La serie è uno dei progetti dell’Alleanza Europea, che questa volta vede la Rai collaborare con il servizio pubblico tedesco ZDF.

Le tre serate di “Corpo libero” sono un romanzo di formazione con spiccati toni del thriller, ma anche un racconto sull’essere ragazze, e donne, e un’esplorazione del rapporto tra il corpo – mai veramente libero – e la mente. Sin dalla prima serata inizia a delinearsi il profilo di un sistema feroce mascherato dalla spettacolarizzazione dello sport. Alla leggerezza delle acrobazie, dei salti e di un corpo costantemente misurato, sorvegliato e giudicato si contrappone un lato oscuro: la spietata competizione, le bugie, gli abusi psicologici.