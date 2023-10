"Chi l'ha visto?", alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 16.33

Alessandra Ollari: si indaga per omicidio. La donna è scomparsa da Parma e il caso è stato più volte trattato da “Chi l’ha visto?” con una lunga intervista al suo compagno Ermete, che aveva presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri il 30 giugno.

Il caso sarà trattato nella puntata in onda mercoledì 18 ottobre alle 21.20 e come sempre condotta da Federica Sciarelli, con testimonianze e documenti inediti. Il programma di Rai 3 sarà, poi, in diretta per il caso di Pierina, uccisa nel garage del suo palazzo. L’omicida ancora non è stato trovato, mentre si cerca di capire se il delitto è collegato all’incidente avvenuto al figlio Giuliano, cinque mesi prima.

E ancora: il sequestro di Salvatore Legari: dove lo hanno portato? Chi ha fatto sparire l’imprenditore emiliano? L’appello, drammatico, della mamma ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.