"Tv7", in seconda serata su Rai 1: ecco i reportage di questa sera

globalist Modifica articolo

29 Settembre 2023 - 16.41

Preroll

Torna “Tv7”, lo storico settimanale di approfondimento del Tg1, che compie 60 anni. Nella puntata in onda venerdì 29 settembre a mezzanotte su Rai 1, sono previste le seguenti inchieste: “Le altre Caivano”, un viaggio nelle periferie di Napoli e nell’hinterland tra degrado, isolamento sociale e resilienza. Tante le associazioni che si occupano soprattutto dei minori. La storia di un rapper che ha deciso di coinvolgere i giovani in un corso di canto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“L’eredità di M.M.D.”: la morte di Messina Denaro e i segreti di Cosa Nostra, dal ruolo nelle stragi all’agenda rossa di Borsellino, dalla latitanza durata 30 anni all’arresto del 16 gennaio, i misteri e l’eredità dell’ultimo padrino. “La strage infinita”: Tv7 nel bresciano, uno dei distretti più industrializzati d’Italia. Cosa non funziona nella sicurezza sul lavoro, mentre cresce il numero delle vittime e dei feriti? La storia di Simone: la vita dopo una gravissima caduta da un sottotetto. “In trappola”: in Ucraina, ancora in guerra, dove si susseguono le stragi di civili. Il dramma di 23 anziani, alcuni in condizioni precarie, da un anno e mezzo bloccati in una ex caserma dei vigili del fuoco.

Middle placement Mobile

“Caro inquilino”: emergenza caro-affitti. Dopo le proteste con le tende in piazza nelle grandi città, studenti e docenti ancora alle prese con prezzi alle stelle e difficoltà per trovare una stanza. Il reportage a Milano. “Brunello il magnifico”: come conciliare la dignità del lavoro con la produzione secondo Brunello Cucinelli. La sua filosofia è unica e punta a una nuova qualità di vita per lavoratori e imprenditori. Un vero e proprio capitalismo umanistico.

Dynamic 1

“Nuova era”: qual è il futuro dell’intelligenza artificiale? Ne parlano Reid Hoffman, uno dei massimi esperti nel campo, tra i dieci innovatori più importanti della Silicon Valley e Alec Ross, docente della scuola di alta formazione manageriale dell’università di Bologna.

“L’eleganza del riccio”: l’empatia tra esseri umani e animali domestici e non. Un reportage nelle campagne di Rimini, dove vengono salvati cani anziani e a Novello, in Piemonte, dove è nato il centro di recupero – ormai conosciuto in tutta Europa – per i ricci, piccoli mammiferi a rischio estinzione. “Annie legend”: la magia di Annie Lennox, una delle artiste più iconiche del panorama musicale mondiale, i suoi meravigliosi 68 anni e la sua ironia. Ha detto: “mai avrei immaginato di esibirmi al Colosseo, ho quasi l’età di un monumento”.