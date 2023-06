"La Conferenza Stampa", alle 23 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

6 Giugno 2023 - 16.16

“La Conferenza Stampa” sbarca anche su Rai 2. Dal 6 giugno al 4 luglio, ogni martedì in seconda serata il programma metterà a confronto un gruppo di trecento ragazzi tra i 15 e i 20 anni con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Come in una vera Conferenza Stampa, durante le puntate i giovani alzeranno la mano per prenotare una domanda da fare agli ospiti vip. Nel primo appuntamento, pronti a rispondere alle curiosità del giovane pubblico saranno Stefano Di Martino e Valerio Lundini.

Nelle successive quattro puntate si alterneranno poi, Pierluigi Pardo, Ariete, Federico Cesari, Emanuela Fanelli, Zerocalcare, Giuseppe Cruciani, David Parenzo, Lillo e Carlo Verdone. “La Conferenza Stampa” è un programma di Giovanni Benincasa, con la regia di Cristiano D’Alisera e Flavia Unfer.