"Tv7", a mezzanotte circa su Rai 1 lo speciale Tg1: ecco i reportage di oggi

5 Maggio 2023 - 16.02

Opere d’arte e scatti fotografici: un artista e un giornalista dissidenti russi raccontano il conflitto in Ucraina a Tv7, il settimanale di approfondimento del Tg1, in onda venerdì 5 maggio a mezzanotte circa, su Rai 1. Poi, a quarantacinque anni dal sequestro e dall’omicidio di Aldo Moro, il racconto di Renato Moro, nipote dello statista; le voci degli psichiatri per non dimenticare Barbara Capovani, uccisa da un suo paziente; un servizio sui satelliti, usati per monitorare lo stato di salute dei monumenti. Infine, una notte al museo di storia naturale di New York, che inaugura il nuovo polo della scienza e una chiacchierata con Luigi Lo Cascio, su le sue storielle dal sapore onirico e i suoi personaggi al cinema.

