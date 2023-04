"Quinta dimensione - Il futuro è già qui", sabato 15 aprile alle 21.45 su Rai3: ecco le anticipazioni

globalist Modifica articolo

14 Aprile 2023 - 15.59

Preroll

“Quinta dimensione – Il futuro è già qui”, sabato 15 aprile alle 21.45 su Rai3 torna il programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti, con quattro nuove puntate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si parte da Parigi, con “Grandi invenzioni per il futuro dell’arte”,uno speciale dedicato all’incontro fra la creatività degli artisti e quella degli scienziati. Attraverso immagini inedite, avremo il privilegio di vedere come la Cattedrale di Notre Dame, simbolo della città, sta letteralmente rinascendo dalle sue ceneri a quattro anni dall’incendio che il 15 aprile del 2019 l’ha gravemente danneggiata. Una rinascita che avviene in buona parte grazie alla collaborazione tra artisti e ricercatori. Un lavoro di restauro che è non solo un’impresa memorabile, ma anche una straordinaria avventura che ci porterà a scoprire i depositi situati in un luogo segretissimo, dove vengono studiati circa 11 mila reperti in legno, pietra e metallo recuperati dopo l’incendio.

Middle placement Mobile

Vedremo come tutto ciò che ruota intorno alla rinascita di Notre Dame componga un gigantesco cantiere scientifico che coinvolge oltre 200 ricercatori provenienti da una cinquantina di laboratori diversi, tra cui spiccano anche molti italiani. I protagonisti che stanno lavorando per rendere Notre Dame accessibile al pubblico esattamente fra un anno, ci racconteranno le sfide e gli sforzi ai quali stanno dedicando la parte migliore della loro vita professionale: il sacrificio di Notre Dame ha spalancato le pagine di un libro che racconta come nei secoli passati le persone costruirono le cattedrali, mentre le fiamme hanno messo a nudo parti dell’edificio che prima erano irraggiungibili, consentendo di svelarne molti misteri.

Dynamic 1

Vedremo come sta prendendo forma una gemella virtuale di Notre Dame, i cui lavori sono diretti dall’architetto informatico italiano Livio De Luca: una spettacolare cattedrale di dati e conoscenza sotto la lente degli scienziati, dove è possibile un’esplorazione innovativa e immersiva davvero mozzafiato.

Torneremo poi in Italia, per vedere da vicino come operano quelle eccellenze che ci hanno portato ad essere protagonisti negli interventi su beni artistici in tutto il mondo. Incontreremo Carlo Blasi, architetto che si occupa di messa in sicurezza e restauro di beni storici. Vedremo come le tecnologie antisismiche possono restituirci i tesori danneggiati dai terremoti, come nel caso della Basilica di San Benedetto di Norcia; ascolteremo i segreti del cimitero medievale del sito di San Biagio a Cittiglio, dove l’antropologa fisica Chiara Tesi ci spiegherà come la scienza, attraverso lo studio delle ossa, abbia contribuito a svelare un vero e proprio “cold case”, un caso archeologico di morte violenta.

Dynamic 2

Scopriremo quali avanzatissime tecnologie sono in uso per studiare a fondo opere antiche, rivelando anche falsi perfetti, come il videomicroscopio 3D utilizzato dai ricercatori dell’Università di Siena, o ancora l’acceleratore di particelle, come ci illustrerà Pier Andrea Mandò, fisico nucleare dell’Università di Firenze INFN, in grado di entrare letteralmente dentro un’opera senza danneggiarla. E come, persino i batteri, sono oggi impiegati per preservare antiche creazioni, grazie alla loro capacità di cibarsi di organismi che danneggiano pietre millenarie.

Ci sposteremo quindi alle frontiere della tecnologia, per parlare della più grande delle opportunità ma anche delle sfide che oggi si trova ad affrontare l’arte: l’uso dell’intelligenza artificiale. Incontreremo Andrea Ravo Mattoni, street artist che ha fatto profondamente proprio questo strumento, ma vedremo anche come l’intelligenza artificiale possa dare vita ad opere e costruzioni, in cui la creatività è sempre necessaria, anche se utilizzata diversamente.

Dynamic 3

“Quinta dimensione – Il futuro è già qui” è un viaggio in quattro puntate per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Per esaminare fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Per esplorare ciò che ci rende unici tra tutti gli esseri viventi: il bisogno di conoscenza che ci rende umani.

Un programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi; da una idea di Barbara Gallavotti e Jean Pierre el Kozeh; un programma scritto e condotto da Barbara Gallavotti, con la supervisione di Cristoforo Gorno e il contributo autorale di Fabio Mazzeo; Delegato Rai: Giulia Lanza; regia Luca Granato.