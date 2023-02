“Freedom”, alle 21.20 su Italia 1: ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi

globalist Modifica articolo

27 Febbraio 2023 - 16.09

“Freedom”, questa sera alle 21.20 su Italia 1 una nuova puntata del programma condotto da Roberto Giacobbo. In questa puntata, si toccherà il tema della longevità. Giacobbo sarà in Sardegna dove, in una piccola zona che comprende l’Ogliastra e la Barbagia del Nord, una delle blue zone, pare essere custodito il segreto dell’eterna giovinezza.

Come è possibile che in paesi come questi esistano altissime concentrazioni di centenari, veri e propri record a livello mondiale?

Capiremo anche come sia possibile, una volta raggiunto il limite invalicabile della vita, trasmettere ciò che siamo alle nuove generazioni.