“Dilemmi”, alle 23.15 su Rai 3: ecco le anticipazioni sulla puntata odierna

27 Febbraio 2023 - 16.07

“Dilemmi”, questa sera alle 23.15 su Rai 3 una nuova puntata del programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio. Il corpo come una merce? Il sesso come qualcosa da comprare? Parte da questi interrogativi la puntata di stasera. Sei puntate in seconda serata, in cui verrà affrontato ogni volta una questione controversa con interpretazioni e soluzioni molto diverse. Primi ospiti, lo storico Giordano Bruno Guerri e la scrittrice Viola Ardone che, insieme a Carofiglio, affronteranno il tema del sesso a pagamento: la legalizzazione della prostituzione aiuterebbe a risolvere la piaga dello sfruttamento sessuale?

Oggi la legge prevede sia il reato di sfruttamento della prostituzione sia quello di favoreggiamento che, di fatto, impedisce alle lavoratrici e ai lavoratori del sesso di lavorare al chiuso insieme, offrendosi mutuo sostegno, e impedisce di frequentare locali pubblici per cercare clienti, perché i gestori rischiano l’accusa di favoreggiamento con gravi conseguenze sull’attività. Aldilà dei possibili dubbi etici, molti sottolineano che la legalizzazione avrebbe lo scopo di regolamentare un settore che, nonostante repressione e controlli delle forze dell’ordine, non conosce crisi. Verrebbero tutelate le professioniste (e i professionisti) del sesso e le entrate fiscali non sarebbero affatto trascurabili.

Oltre all’aspetto meramente economico, i sostenitori della legalizzazione della prostituzione sottolineano come sarebbe possibile tutelare maggiormente coloro che la svolgono attualmente in condizioni di sfruttamento e schiavitù.

Dall’altra parte, gli avversari della legalizzazione sostengono che regolamentare la prostituzione non ridurrebbe affatto le vittime della tratta e non produrrebbe aumento di gettito fiscale: per esempio, in Germania dove la prostituzione è legale, moltissimi bordelli sono clandestini e gestiti dalla criminalità organizzata. Dunque, non pagano le tasse. E, infine, non ridurrebbe gli abusi nei confronti delle donne come dimostrano le testimonianze di molte lavoratrici del sesso nei paesi in cui la prostituzione è legale che dichiarano di avere subito, per via del loro lavoro, violenza fisica o sessuale.

Oltre al dibattito, poi, il libraio Rosario Esposito di Scampia proporrà una serie di letture sul tema, mentre Frida Bollani Magoni interpreterà al piano il brano di Fabrizio De Andrè “Bocca di rosa”.

“Dilemmi” affronterà nelle puntate successive temi che vanno dalla maternità surrogata all’abolizione del carcere, riflettendo anche sul 41 bis; dalla censura dei classici non politically correct alla pubblicità al concetto di tradimento.

Sulle note della Cavalleria Rusticana in versione jazzata, i dilemmi saranno discussi e approfonditi ogni volta da due ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e della scienza: Barbara Alberti, Chiara Lalli, Giampiero Mughini, Viola Ardone, Giordano Bruno Guerri, Armando Spataro, Emanuele Trevi, Michele Masneri, Maura Gancitano, Mario Desiati, Teresa Ciabatti, Stefano Anastasia. Uniche regole del confronto: vietato attaccare la persona e manipolare gli argomenti altrui, obbligatorio fornire le prove delle proprie affermazioni.

“Dilemmi” è un programma di Gianrico Carofiglio, Pietro Galeotti, Ivan Carrozzi, Francesca Santolini. Capo Progetto: Mercuzio Mencucci. Regia di Giuseppe Bianchi.