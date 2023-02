“Tg2 Dossier - L’Ucraina nel cuore”, alle 23 su Rai 2: ecco le anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

25 Febbraio 2023 - 16.28

“Tg2 Dossier – L’Ucraina nel cuore”, questa sera alle 23 su Rai 2 lo speciale curato da di Simonetta Guidotti. L’aggressione russa all’Ucraina ha dato luogo anche alla più grande crisi dei rifugiati in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Degli oltre otto milioni di profughi accolti in diversi paesi 173 mila sono entrati in Italia. Donne, minori, uomini con più di 60 anni, malati, disabili. Famiglie spesso spezzate, con gli mariti e padri rimasti a combattere contro i russi.

Un racconto che – nelle voci di Veronica, Oksana, Eugenia, Irina, Yulia, Hanna e in quelle di altri testimoni – prende il via dalle prime esplosioni all’alba del 24 febbraio 2022 alle fasi drammatiche della fuga: l’assalto ai treni, le file alla frontiera, il lungo viaggio in pullman verso la destinazione finale. Oggi, come vivono oggi i rifugiati ucraini in Italia, un Paese che ha attivato subito un piano per l’accoglienza e l’assistenza?

Ad accompagnare le testimonianze dei rifugiati – raccolte in diverse regioni, dalla Lombardia, alla Sardegna, dalla Campania al Lazio – le interviste al Ministro degli Esteri Antonio Tajani; all’ambasciatore dell’Ucraina, Yaroslav Melnyk; al Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei; ai rappresentanti di Unicef e delle associazioni di volontariato.