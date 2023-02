“Restart-L’Italia ricomincia da te”, alle 23.50 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata

globalist Modifica articolo

20 Febbraio 2023 - 16.23

“Restart-L’Italia ricomincia da te”, questa sera alle 23.50 su Rai 2 una nuova puntata del programma condotto da Annalisa Bruchi. Cosa succederà dopo lo stop al Superbonus? Quante aziende e quanti posti di lavoro sono a rischio? Se ne parlerà con Alessandra Todde (M5s), Walter Rizzetto, presidente Commissione Lavoro della Camera (FdI), Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e il commercialista Gianluca Timpone, che dirà quanto si è speso per questa misura e chi ci ha guadagnato.

Nella pagina dedicata al lavoro, focus sulle vite e le prospettive dei giovani, bloccati da stipendi troppo bassi. Se ne discuterà con Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e agli Affari sociali (Lega), Alessandra Todde (M5s) e Aldo Cazzullo. Il professor Carlo D’Ippoliti, docente di Economia presso La Sapienza, racconta come vanno le cose negli altri paesi europei e con i servizi degli inviati emergerà un nuovo paradosso: quello dei pensionati che si trasferiscono all’estero per poter aiutare, con la pensione lorda, i figli in difficoltà in Italia. “Restart – L’Italia ricomincia da te”, è anche su RaiPlay e sui social.