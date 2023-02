“Buongiorno Mamma 2”, alle 21.45 su Canale 5: ecco la trama della fiction con Raoul Bova

globalist Modifica articolo

17 Febbraio 2023 - 16.10

“Buongiorno Mamma 2”, questa sera alle 21.45 su Canale 5 la nuova stagione della fiction con Raoul Bova. Ecco la trama.

Rientriamo nella vita della nostra amata famiglia Borghi, nell’accogliente casa sul lago, a Bracciano. Guido (Raoul Bova) continua a prendersi cura della moglie Anna (Maria Chiara Giannetta) che, dal suo sonno, vigila su tutti i suoi cari, seguendone le vicissitudini.

Agata (Beatrice Arnera), scoperto che Sole (Ginevra Francesconi) è sua sorella, si è legata ancora di più alla ragazzina, sostenendola nella gravidanza che sta per arrivare al termine, mentre Federico (Federico Cesari), padre della nascitura, latita sia come fidanzato che come futuro genitore.

Jacopo (Oscar Matteo Giuggioli) è ancora insieme a Greta ma è proiettato nel suo nuovo sogno, quello di frequentare la scuola per produttori musicali di Amsterdam.

Francesca (Elena Funaro), rientrata dal suo girovagare per il mondo, è a Roma dove studia medicina, mentre Michele (Marco Valerio Bartocci), il più piccolo, il grillo parlante di casa Borghi, comincia a rivendicare la sua autonomia. La nascita della bambina di Sole e un inaspettato mutamento delle condizioni di salute di Anna riuniscono tutta la famiglia che presto si troverà a dover affrontare ostacoli imprevisti e verità inaspettate…